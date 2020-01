'No le sirve de nada denunciar': policías a periodista asaltado en CDMX

Adrián Campos, periodista de Grupo Imagen, sintió la presencia de un sujeto quien, en segundos, le puso una pistola en la cabeza y le dijo amenazante: “ya valió madre, ya te cargó..., dame el celular”.

El comunicador se dirigía a su casa. Eran las 21:30 horas del sábado. Estaba a dos calles de la estación Gómez Farías del Metro.

Sorprendido y sin más opción, el reportero entregó su IPhone 8. Tras pedir ayuda, policías capitalinos, de la patrulla MX 825 N2, a cargo de oficial I. Carmona, trataron de persuadirlo para no denunciar.

“Después de 40 minutos llegaron y me preguntaron: ‘¿Es necesaria la denuncia? ¿Qué celular es?’, y me dijeron: ‘no se preocupe, no le sirve de nada denunciar, solamente debe bloquear el teléfono’”, contó.

Adrián no es el único periodista víctima de la delincuencia en la capital. Laura Cardoso, de Grupo Fórmula, denunció el 6 de diciembre el robo de las llantas de su automóvil, en Azcapotzalco.

En mayo de 2019 intentaron asaltar al chofer del periodista de El Universal Héctor de Mauleón.