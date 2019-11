Rosario Piedra defiende su elección para CNDH: 'No mentí, fue legal'

Rosario Piedra Ibarra defendió este jueves su elección como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al afirmar que cumplió con todos los requisitos necesarios para el puesto.

"No entraré al debate mediático. No he mentido y he cumplido con los requisitos que la ley exigía para el cargo que ocupo. Fue absolutamente legal y con la ley en la mano defenderé a las víctimas (...) Tengo las pruebas para demostrar que dije toda la verdad", subrayó en su primera conferencia de prensa en su nuevo cargo.

Piedra Ibarra apuntó que esperará la resolución de los amparos presentados contra su elección. Además, resaltó que bajo su administración, la CNDH dará la bienvenida a la austeridad republicana.

"Empezamos asumiendo la austeridad como un acto de congruencia y porque considero que en un país como México, el rezago social nos pide un ejercicio responsable de los recursos públicos", apuntó.

La ombudsperson aclaró que esta medida no afectará a las áreas sustantivas de atención a las víctimas, sino a los "dispendios de la burocracia" del organismo.

Piedra Ibarra presentó un plan de 20 puntos de medidas de austeridad para el organismo:

*La comisión aplicara la ley federal de remuneración de los servidores públicos en su organización

*Se reducirán los sueldos superiores a los del presidente de la República, lo que representará un ahorro de 30 por ciento del gasto actual

*No se pedirá más presupuesto. En su lugar, se optimizará el que la CNDH reciba, dándole prioridad a la atención de víctimas directas e indirectas

*Se suspenderá la contratación de personal por honorarios y eventuales. Esto no afectará a los trabajadores de base.

*Habrá total transparencia tanto en la posible contratación de nuevos servidores como de la liquidación de aquellos que dejen de laborar en la comisión.

*Se revisarán los términos de contratación de quienes prestan servicios de intendencia y vigilancia en la comisión para asegurarles un salario más justo

*Los gastos de viáticos se reducirán al mínimo para mantener solo aquellos propios de las exigencias del trabajo y solo en el interior del país.

*No se harán viajas al extranjero salvo casos verdaderamente justificados. La partida para esos desplazamientos se reducirá al mínimo.

*Se evaluarán los contratos de prestación de servicios para evaluar su sustentabilidad.

*Se reducirá el número de asesores y solo quedarán aquellos que justifiquen sus tareas.

*Los gastos de la titular de la CNDH en comidas, viajes, representación serán reducidos

*Se elimina la caja de ahorro especial, es decir, una partida conocida como seguro de separación individualizada.

*Se revisarán todos los inmuebles rentados y de propiedad de la CNDH y se valorarán su utilidad y funcionabilidad. Además, ninguno de estos bienes será renovado y no se comprará mobiliario de lujo.

*Se revisarán los procedimientos internos de atención a las víctimas para facilitar el acceso a la Comisión, por lo que se suprimirán programas duplicados o innecesarios.

*La Presidencia de la Comisión solo conservará los autos mínimos necesarios para su tarea. El resto irá para la atención a víctimas.

*La eliminación de cualquier conflicto de intereses al contratación de familiares como personal de confianza.

*Se reducirá el gasto de publicidad oficial al mínimo.

*Se evitarán gastos de oficina innecesarios y se promoverá el ahorro en insumos pagados por el presupuesto.

*Ningún funcionario de la CNDH podrá recibir regalos mayores a más de 5 mil pesos.

*No se autorizarán la contratación de externos para proyectos de la Comisión que pueda hacer el personal del organismo.

*Todos los funcionarios de primer nivel deben presentar su declaración de bienes patrimoniales y familiares cercanos.