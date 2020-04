López-Gatell tiene un mensaje para ti: No hay vacaciones de Semana Santa

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró este viernes que "no hay vacaciones", ya que existe una disposición general en México para combatir el nuevo coronavirus, esto ante los días de Semana Santa que se aproximan.

"No hay vacaciones, porque hay una disposición general de que se suspenden temporalmente toda las actividades en los sectores públicos y privados", sentenció López-Gatell en la conferencia diaria para dar a conocer la situación del nuevo coronavirus en México.

El doctor recalcó que "si no nos movemos, el virus no se mueve y no hay contagios, quédate en casa, no salgas de vacaciones, mantente donde estás".

Sobre la respuesta de la sociedad ante la emergencia sanitaria, López-Gatell dijo que se siente satisfecho hasta ahora. "Satisfecho de la respuesta social, pública, científica y privada", aunque -dijo- "aún es temprano para conocer la evidencia demostrativa del efecto del cierre de escuelas y trabajos con respecto a la transmisión".

Finalmente, recordó que las labores para enfrentar la epidemia en el país es que busca aplanar la curva de la epidemia, y evitar altas cifra de contagios y más defunciones.

La Secretaría de Salud informó este viernes que ya son 60 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México. Además, los casos confirmados de la enfermedad COVID-19 subieron a 1,688.