No hay tarifas y salimos con la dignidad intacta: Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró este sábado que gracias a las negociaciones con Estados Unidos promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador se logró evitar la aplicación de aranceles a productos mexicanos y conservar la dignidad nacional.

El canciller subrayó que no se logró ganar todo lo planteado por la delegación mexicana.

"Al final del día no podemos decir que México ganó todos los puntos que planteó, porque no sería honesto decirlo. Sí logramos cosas, sí logramos lo mas importante: que el lunes no habrá tarifas, no tendremos pérdida de empleos ni vamos perder la posibilidad de ratificar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá", dijo.

"No ganamos todo, pero sí ganamos que no haya tarifas. No hay tarifas, señor presidente y salimos con la dignidad intacta", agregó.