No hay recuperación económica y tampoco mejora en el manejo de la pandemia: doctora Laurie Ann Ximénez-Fyvie

La doctora y autora del libro Un daño irreparable: La criminal gestión de la pandemia en México, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, consideró en La Silla Roja, que no hay avance económico ni en el manejo de la pandemia en México.

"No hay recuperación económica y tampoco hay una mejora en lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la salud relacionado con la pandemia", indicó la especialista en la charla con Víctor Piz, Enrique Quintana y Leonardo Kourchenko.

Indicó que primero se debe de cuidar de la salud de los ciudadanos antes de que por los efectos económicos.

"La pandemia y la economía no pueden desligarse, son dos cosas que están totalmente ligadas, estamos teniendo un afección sanitaria que está ligada a una afección económica, que está ligada a una afección social", agregó.

"No es una cosa u otra, lo que el Gobierno mexicano ha querido hacer es una falsa dicotomía, en donde dicen 'no, no, tenemos que reabrir porque vamos a hacerlo por la economía y quieren hacer señalamientos que son casi infantiles de 'bueno, hay mucha gente que se muere de hambre, sabemos esto de sobra los mexicanos y que hay personas que están viviendo del día al día, cómo pretenden que se queden en casi si no hay apoyo del Gobierno", añadió.

Este domingo, las muertes por COVID-19 en México aumentaron a 174 mil 207, informó la Secretaría de Salud.

Los casos confirmados ascendieron a 1 millón 992 mil 794.

Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, indicó que la epidemia se redujo el 26 por ciento en la última semana epidemiológica.

