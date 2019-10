No hay persecución de AMLO contra Romero Deschamps, aseguran líderes sindicales

Líderes sindicales aseguraron este miércoles que no hay una persecución política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del exdirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps.

“Ponerlo en ese punto me parecería sinceramente un exceso. Todo mundo conocemos qué situación se daba ahí (en el Sindicato de Pemex) y bueno, en cierta manera todos teníamos previsto que eso fuera a ocurrir”, dijo Francisco Hernández Juárez, dirigente de los trabajadores telefonistas y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

“De aquí en adelante, si la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda empieza a vigilar a todos los dirigentes, si les empieza a presionar, bueno, pues sí ya tendríamos que considerar que hay otra intención y no sólo la democratización de los sindicatos”, consideró.

Luego de una reunión privada que sostuvieron en la Cámara de Diputados con la secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde Luján, y legisladores de las comisiones del Trabajo y de Presupuesto, comentó que lo ocurrido no le sorprende.

"Yo siento que esto ya venía siendo considerado, y sí, deja claro que el gobierno tiene una posición muy clara en relación al sindicalismo y cómo siente que debe tratar el tema”señaló.

Señaló que es importante tomarlo como una llamada de atención que les debe hacer reflexionar sobre la manera de operar, pero nada más.

"Tampoco nos debemos apanicar, pues simplemente hay que actuar como la ley lo permite”, recalcó.

Isaías González, dirigente de la CROC y diputado federal del PRI, afirmó que “hemos escuchado que el gobierno federal ha dicho que él no quita ni pone líderes, que son los trabajadores los que hacen y toman estas decisiones, y en este caso seguramente son los trabajadores los que están tomando esa decisión”.

"Los dirigentes, los que quieran retirarse o seguir, pues también lo pueden hacer. Así que no es algo que afecte al movimiento obrero o que afecte a los trabajadores”, agregó.

Rodolfo González, dirigente de la CROM, dijo también que no considera que exista una 'embestida'.

“Aquí no tenemos ningún temor, todos los que estamos aquí no creemos que haya una embestida, ni una persecución y que nos quieran investigar a través de cualquier instancia. Consideramos que hubo una cuestión en los medios de comunicación, de excesos tal vez, pero tendrán que verlos, tendrán que verlo directamente el compañero Carlos Romero Deschamps. No creemos que haya una embestida en contra del sindicalismo”, dijo.