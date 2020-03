No hay orden de aprehensión en mi contra; juez la canceló en su momento: Raymundo Collins

Raymundo Collins, extitular del Instituto de Vivienda (Invi) y de la Policía capitalina, descartó que exista una orden de aprehensión vigente en su contra.

"La situación jurídica es la orden de aprehensión que habían solicitado indebidamente y que, por una serie de circunstancias jurídicas, fue cancelada en su momento. En este momento no tenemos ninguna cuestión correspondiente", mencionó este lunes en entrevista para Grupo Fórmula.

Collins consideró que la orden fue emitida por una cuestión irregular.

"Fue una cuestión totalmente irregular desde algún punto de vista. Es una cuestión prescrita y una cuestión ya revisada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, donde tenemos los documentos (...) Nunca hubo una malversación de fondos, la causa jurídica fue uso ilegal de funciones y atribuciones. Se decía que se había comprado un predio indebidamente, pero había todos los procedimientos", expuso.

Destacó que la cancelación de la orden en su contra fue apelada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y está a la espera de la resolución de las autoridades.

En enero, la Fiscalía capitalina solicitó a Interpol México la emisión de la ficha roja Collins Flores, a quien consideró prófugo de la justicia.

Al respecto, el exfuncionario destacó que él está en la Ciudad de México.

"Andamos en diversos asuntos. Estoy visible; he estado en varios lugares de la ciudad comiendo y estando. No es un reto, es una cuestión de legalidad; no tengo ninguna orden de aprehensión", señaló.

Con información de David Saúl Vela