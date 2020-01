Coronavirus: No hay razón para entrar en pánico, asegura la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud hizo un llamado este miércoles a la población a no entrar en pánico debido al tema del coronavirus.

En conferencia de prensa, el doctor Juan Carlos Cortés comentó que no existe un motivo para entrar en pánico, para restringir los viajes a China o por el comercio de productos que provienen de este país.

Asimismo, pidió tomar medidas de prevención como lavarse las manos continuamente, y cubrirse al estornudar o toser, que son medidas utilizadas en la temporada de frío con enfermedades como la influenza.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que es importante informar de manera transparente sobre lo que pudiera identificarse en el país, así como no generar alarmismo y apegarse a la realidad.

Por eso, el Gobierno federal nombró al doctor José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, como vocero único en relación al caso de coronavirus.

El subsecretario apuntó que no existe un tratamiento para tratar el coronavirus, al igual que no lo hay para tratar otro tipo de virus del mundo. Además, señaló que el periodo de duración de esta enfermedad no ha sido calculado, pero se estima que es de alrededor de dos semanas, al igual que otras enfermedades de la temporada de invierno.

Añadió que hasta este momento no hay indicios de que la enfermedad tenga un comportamiento grave, aunque sí hay contagio de humano a humano.

Más temprano este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se detectó un posible caso de coronavirus en Tamaulipas.

Al respecto, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina, declaró más tarde en entrevista para Grupo Fórmula que el posible portador del virus en México es un investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que viajó en diciembre a China.

Molina detalló que, al presentar sintomatología, el doctor en Biología Molecular asistió a Urgencias en el ISSSTE, a donde se trasladó personal de Epidemiología para tomar una muestra. Después el doctor se aisló en su casa y permanece en vigilancia.

Acerca de la muestra, la titular de la dependencia estatal comentó que fue enviada a la Ciudad de México y que, entre 36 y 72 horas, se conocerá si es portador o no del virus.

Las autoridades chinas reportaron 17 decesos y contabilizó 444 casos confirmados, la mayoría en la ciudad de Wuhan, en la central provincia de Hubei, localidad donde se sospecha que el virus surgió.