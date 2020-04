No hay investigación del Gobierno contra Enrique Peña: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este viernes que el Gobierno federal no tiene una investigación en contra del exmandatario Enrique Peña Nieto.

"No hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del Gobierno que represento, en contra del expresidente Peña Nieto. No existe. Puede haber denuncias en la Fiscalía, de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia", apuntó.

El jueves, El Universal publicó que el Gobierno federal ordenó rastrear en 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras las cuentas y movimientos financieros del exmandatario y su familia durante su administración.

Además, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que "está en un proceso de investigación un caso contra Luis Miranda Nava", actual diputado del PRI y extitular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría de Bienestar.

Miranda Nava estuvo a cargo de la dependencia durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Al ser cuestionado sobre que la Secretaría de la Función Pública solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los movimientos financieros del exsecretario, López Obrador insistió en que no es un tema del Gobierno federal.

"Puede ser que alguien solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera que hiciera ese trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero no es un asunto del Gobierno federal", dijo.