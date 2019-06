No hay investigación contra subsecretario de Seguridad por supuesto video de Ayotzinapa: Aureoles

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo este lunes que no existe investigación oficial en contra Carlos Gómez Arrieta, exsubsecretario de Seguridad Pública del estado, por supuestamente torturar a un testigo durante la investigación en el caso de Ayotzinapa.

En este mismo sentido, Aureoles Conejo defendió al exfuncionario estatal e incluso subrayó que "fue un factor importante en la estabilización y gobernabilidad de Michoacán".

En la Casa de Gobierno, Aureoles Conejo señaló que la renuncia del ahora exsubsecretario de Seguridad le fue aceptada para que las autoridad federales puedan investigar libremente.

Sobre el caso Ayotzinapa "lo que la sociedad mexicana quiere es que se conozca la verdad, pues lo demás es accesorio o pasa a segundo plano", puntualizó.

Cabe recordar que el sábado, el mandatarios estatal consideró que "es un montaje" el video donde supuestamente aparece el ahora exsubsecretario de Seguridad Pública de Michoacán interrogando y torturado a un testigo por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Aureoles Conejo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que "fije su postura porque esos materiales manoseados, refriteados y montados no le ayudan a México en la búsqueda de conocer la verdad".

Más adelante, sostuvo que el video fue filtrado para generar daño, toda vez que "lo armaron y lo subieron desde una cuenta creada ex profeso para eso; pues piensan que uno no se da cuenta, pero sí nos damos cuenta".

"Pero siendo congruentes con que no queremos tapar nada y que somos trasparentes, es que al comandante (Carlos Gómez) yo le he aceptado separarse del cargo; no damos por bueno ese material, el video, sino es por un asunto de congruencia", declaró.

Y prosiguió: "que no se diga que lo protegemos o que se escuda en el cargo público, que ha tenido desde el inicio del gobierno, sino para que esté en condiciones absolutas de aclarar esa situación".