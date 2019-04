A nadie conviene el cierre de frontera entre México y EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este miércoles que no conviene tanto a los intereses de México como de Estados Unidos el cierre de la frontera para el comercio entre ambas naciones.

Cuestionado por las recientes declaraciones del mandatario de EU, Donald Trump, sobre que está preparado para cerrar la frontera a pesar de que habría un impacto negativo en la economía, López Obrador señaló que debe evitarse una confrontación.

“Lo más importante es manejar (el asunto de la migración) con responsabilidad y que haya cooperación entre todos, que los Gobiernos actuemos de manera conjunta que se mantengan la comunicación en la frontera. No conviene a nadie el cierre de fronteras, no es lo más recomendable”, afirmó.

Trump retomó su amenaza de cerrar la frontera con México este miércoles si el Congreso de Estados Unidos no modifica las leyes migratorias de la Unión Americana.

López Obrador aseguró además que no hay lentitud en el comercio en la frontera, problema señalado el martes por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

El canciller informó el martes que la medida tomada por el Gobierno de Estados Unidos de reforzar su frontera con México con más agentes ha generado lentitud en el tráfico comercial de varias aduanas, particularmente en la de Ciudad Juárez-El Paso.

"No es significativa (...) no hay lentitud. Es un tema que ya se está atendiendo, hay muy buena comunicación con el Gobierno de Estados Unidos (...) Nosotros estamos ayudando, lo vamos a seguir haciendo para que se evite un conflicto, que mantengamos abierta la frontera. Hasta ahora les puedo decir que están abiertos los cauces, las garitas, no hay ningún problema", explicó en conferencia de prensa.

*Con información de Reuters