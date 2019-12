No hay economía que aguante a “outsureros”, advierte Napoleón Gómez

Luego de que "sospechosamente" la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado frenó el martes el debate en el Pleno de la iniciativa para reformar las leyes en materia de subcontrataciones, conocidas como outsourcing, el senador Napoleón Gómez Urrutia advirtió a los "outsureros" que piensen en México, en sus familias y en los trabajadores.

En entrevista exclusiva con Notimex, el también líder nacional de los mineros alertó que con ese sistema de contrataciones laborales que ha crecido en el país "no hay economía, no hay sistema que lo aguante", y aunque México ha tenido la capacidad de tolerancia refirió que ésta se va agotando.

"Por eso digo: piensen en sus familias, en el futuro. Si a este país le pasa algo y se altera la paz laboral, la estabilidad social, pues bueno, todos van a pagar las consecuencias", mencionó e hizo un llamado directo a los empresarios.

"Moderen su ambición, su avaricia y contribuyan como corresponda ante la ley, para que el país siga adelante y los trabajadores reciban sus pagos correctamente", dijo.

El martes la Junta de Coordinación Política que preside el senador Ricardo Monreal, de Morena, frenó el debate en el Pleno sobre la iniciativa con proyecto de decreto de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontrataciones, que promueve el también morenista Gómez Urrutia.

De acuerdo con la argumentación del líder minero y también dirigente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), el dictamen, que ya fue aprobado en comisiones, busca regular y controlar el outsourcing ilegal y someterlo a las nuevas reglas y procedimientos.

Ello "para que (los empresarios) dejen de evadir al fisco y cumplan con sus obligaciones con los trabajadores (como) el reparto de utilidades y otras más".

Entre los puntos fundamentales que buscan las reformas que impulsa Napoleón Gómez Urrutia está que los empresarios que se amparan en el sistema outsourcing o de subcontratación dejen de manejar facturas falsas y no sigan evadiendo impuestos, paguen formalmente las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Infonavit y otros organismos públicos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores y les entreguen utilidades.

“Porque qué cómodo, qué a gusto, qué privilegios a costa de las finanzas del país, como si fueran ciudadanos de excepción, exentos de todas estas obligaciones que el resto de los mexicanos sí tenemos; bueno, pues no es justo, no está bien y tampoco va de acuerdo con este proyecto de transformación y de modernización del país”.

Gómez Urrutia dijo que estas empresas terciarias, en complicidad con muchos empresarios, se han vuelto un cáncer para la sociedad al controlar a unos ocho millones de trabajadores en el país que representan pérdidas para México por unos 500 mil millones de pesos.

El legislador expresó que en México entre las principales empresas de outsourcing destacan GINgroup y Manpower, detrás de las cuales se encuentran poderosos empresarios mexicanos.

Ante las advertencias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de que su propuesta afectará miles de empleos, desalentará la inversión, tiene visos de inconstitucionalidad y pone a nivel de delincuencia organizada una práctica legal y legítima, el senador respondió que quienes están fuera de la ley son ellos.

"El fraude no puede ser legal ni legítimo, ni en México ni en ningún lugar del mundo. No lo es, el fraude es un delito penal, crimen que se castiga obviamente con todo el peso de la ley", apuntó.

Napoleón Gómez Urrutia indicó que la "sospechosa" maniobra de la Jucopo que pospuso la discusión del dictamen solicitando un Parlamento Abierto -lo cual ya se hizo, dijo- sólo representa una táctica dilatoria por presión de los empresarios.

"Los vamos a escuchar pero no va a cambiar nada, porque en el fondo no tienen la razón, no están apegados a la justicia ni a la legalidad; entonces para ellos es ganar tiempo, seguir atacando, a mi en lo personal, a muchas senadoras, a Morena, al Presidente".