No hay corrupción arriba, pero aún se da el bandidaje oficial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que ya no hay corrupción arriba, pero que no se ha terminado con el bandidaje oficial.

"No hay corrupción arriba, se los puedo garantizar. Pero no hemos podido acabar, y así lo digo, con el bandidaje oficial. Arriba, miren, ya puedo sacar mi pañuelito blanco, pero no hemos terminado de limpiar, estamos limpiando de arriba para abajo", apuntó en su conferencia matutina.

El mandatario federal comentó que estaba podrido el Gobierno, pues había corrupción en contratos de obras, en compras, había sobreprecios y lujos, por lo cual considera que acabar con esto es la tarea principal del país.

"Por lo que a nosotros corresponde, estoy seguro que se va a erradicar por completo. Pero queremos que el ejemplo llegue a estados y a municipios. Y esto se logra si se da el ejemplo arriba. Si el presidente es corrupto, todos van a tener ese mal ejemplo. Si el presidente es honesto, es distinto", añadió.

Esto último se debe a que la corrupción de fomenta de arriba para abajo, apuntó. Lo más importante, agregó, es que se cuente con el apoyo de la gente para el combate a la corrupción.

Los comentarios surgieron luego de que el presidente fuera cuestionado sobre Mara Lezama, presidenta municipal de Cancún, quien es investigada por supuesta corrupción. Sobre si tendrá que dejar su puesto, AMLO destacó que no solamente es terminar con la corrupción sino también que no haya impunidad, y dijo que deben esperarse las pruebas que se presenten.