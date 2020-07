No hay amago, sino claridad, con estados si no respetan el semáforo epidemiológico: Salud

La Secretaría de Salud aseguró este jueves que no amagará a los estados de México que decidan no hacerle caso al semáforo epidemiológico de COVID-19 realizado por dicha dependencia para cada demarcación.

“La manera en que actúa el Gobierno de México no es a través de amagos. No es nuestro modelo referencial. Nuestra manera de actuar es con la ley. (…) No va a haber amago de ninguna naturaleza”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Asimismo, comentó que si alguna entidad desobedece las instrucciones de cada color de dicho semáforo, esta tendrá que responder por sus actos.

“Si la Federación dice ‘estás en rojo’ y el estado dice ‘estoy en naranja’, el estado ha de responder por sus decisiones soberanas. Esto no es amago. Es claridad”, manifestó el doctor en Epidemiología.

A su vez, manifestó que la secretaría ha recibido alrededor de mil 100 actos de reclamación jurídica de parte de ciudadanos y de grupos políticos.

“En la Secretaría de Salud hemos recibido más de mil, cerca de mil 100, actos de reclamación jurídica: demandas, denuncias, amparos. Una parte muy sustancial del trabajo de todos los días es responder a todos estos recursos legales que nos llegan”, expuso.

“Hay una parte, no despreciable, que proviene de grupos políticos identificados como tales. No los voy a mencionar porque no me interesa polemizar. Ellos mismos se han auto-identificado porque tienen el deseo de salir a los medios con los emblemas de sus identidades políticas”, detalló.

La Secretaría de Salud informó este día que ya son 46 mil las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México.

Además, los casos confirmados ascendieron a 416 mil 179, de los cuales 50 mil 79 son activos estimados -es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días-, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

Mientras tanto, los casos sospechosos acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 90 mil 587.

Asimismo, 272 mil 157 individuos se han recuperado del virus.