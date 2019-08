No habrá más concesiones mineras en el sexenio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo que durante su gobierno no se entregarán más concesiones mineras.

Durante un mitin en Concepción del Oro, Zacatecas, aseguró que en 36 años se concesionaron en el país 80 millones de hectáreas, que equivale al 40 por ciento del territorio nacional.

También acusó a los empresarios que sólo utilizaron los permisos para la especulación financiera.

“Concesionar las regiones mineras a empresas nacionales y a extranjeras fue una política que se impulsó desde la época de (Carlos) Salinas de Gortari y se llegaron a entregar 80 millones de hectáreas para la explotación minera. Para tener una idea: pensemos en nuestro territorio. México tienen 200 millones de hectáreas y se entregaron 80 millones de hectáreas, como el 40 por ciento del territorio nacional. Nunca en la historia se había enajenado tanto suelo patrio", dijo.

Reiteró que se mantendrán las concesiones, pero que no se entregarán nuevas.

"No vamos a cancelarlas, pero ya no vamos a seguir entregando nuevas concesiones para la explotación minera. Porque fue mucho lo que se entregó. Si lo analizamos vamos a llegar a la conclusión que no se entregó para producir, sino para especular financieramente", dijo.

"Ya con lo que entregaron tienen para producir. Ese es el propósito principal y no la especulación. Lo que pedimos a las empresas mineras es, primero, que se cuide el medio ambiente, que no se destruya el territorio, que no actúen como se hace en el extranjero”, añadió.

Pidió que a los mineros mexicanos se les pague como se hace en Estados Unidos o Canadá y se apliquen las mismas normas ambientales.

Hizo un llamado a que se vaya aumentando el salario de los trabajadores, y que haya los mismos beneficios.

Como la ha dicho en otros mítines, López Obrador advirtió que las organizaciones no gubernamentales no recibirán presupuesto público.

“Realizaban trabajo de intermediación. Se supone que entregaban los apoyos a la gente y no era así. Se quedaban con el presupuesto o con una buena cantidad del presupuesto, se entregaban los apoyos y -si acaso- compraban despensas, repartían frijol con gorgojo y se quedaban con la mayor parte del dinero que recibían”.