'No habrá impunidad ni fabricación de culpables': Sheinbaum sobre policías señalados por agresión sexual

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que "no habrá impunidad ni fabricación de culpables", luego de una manifestación de distintos colectivos de mujeres en contra de los policías señalados por agresión sexual.

“Esto no fue una protesta fue una provocación (...) Querían que contestáramos con violencia, pero nosotros no somos así, pero tampoco hay impunidad, hay justicia (...) No se pueden fabricar culpables”, dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria local aseguró que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México realiza una investigación de los hechos para no inventar culpables y no basarse “solo en una versión”.

Destacó que el Gobierno capitalino trabaja con una estrategia que contempla a la Secretaría de Mujeres y el Instituto Nacional de la Mujer para ofrecer seguridad a este sector de la población.

“Como mujer, como funcionaria pública, como jefa de Gobierno, el que haya un ataque de mujer obviamente nos indigna, y desde la posición en la que estamos buscamos la justicia”, añadió.

Más temprano, las mujeres se manifestaron en calles de la Ciudad de México, desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hasta la Procuraduría capitalina para demandar un alto a agresiones sexuales y exigir justicia en el caso de policías que fueron señalados de violar a una adolescente de 17 años.

La concentración de mujeres inició afuera de la Secretaría de Seguridad de la CDMX, luego de que en días pasados cuatro policías supuestamente violaron a una joven que caminaba por la calle y tras darse el anuncio de que los sujetos señalados quedarían en libertad.

Durante las protestas en las instalaciones de la SSC, el secretario de Seguridad capitalino, Jesús Orta Martínez, salió a la calle para iniciar un diálogo con las mujeres, a lo que ellas se negaron y respondieron rociando pintura rosa y diamantina al cuerpo del funcionario.

Después de este hecho, las manifestantes realizaron pintas a las afueras de la dependencia capitalina y después partieron con rumbo a la PGJ, marchando por avenida Cuauhtémoc y gritando consignas en contra de violadores y agresores sexuales.

Al arribar a la Procuraduría, algunas mujeres ingresaron a la recepción del edificio, en el que realizaron pintas, además de tirar objetos que se encontraban en el lugar y posteriormente romper una de las puertas de vidrio del edificio.

Además, formaron una valla humana y exigieron se realice una investigación y se castigue a los responsables de la violación de la menor, y pedir respeto a su cuerpo.