No habrá 'dedazo' en designación de mandos en Guardia Nacional: Durazo

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró este viernes que en la conformación de la Guardia Nacional no habrá designaciones políticas ni decisiones por “dedazo”, así como tampoco en el nombramiento de los mandos, ni en los procesos de ascenso.

En su discurso, en el marco del evento “Mujeres policías, orgullo de México”, invitó a las presentes a sumarse a la nueva Guardia Nacional, y les garantizó que habrá un reconocimiento a su labor y capacidad, así como igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

“En la Guardia Nacional no habrá designaciones políticas. No habrá absolutamente ni un solo mando que no salga de las filas de la Policía Federal, de la Policía Militar o Policía Naval”, aseguró.

El funcionario federal agregó que en el proceso de ascensos "no lo va a decidir un 'dedazo', no va a ser producto de una decisión discrecional de ningún secretario y ni siquiera del presidente de la República”.

Al respecto, Durazo Montaño garantizó que los ascensos serán producto del esfuerzo, méritos, desempeño, compromiso, lealtad y honestidad de quienes integrarán la nueva corporación.

En este marco, el secretario de Seguridad destacó la capacidad de las mujeres policías para asumir cualquier responsabilidad en la Guardia Nacional.

Asimismo aseguró a las mujeres que conforman la Policía Federal que en caso de decidir integrarse a la Guardia, los mandos y espacios que tendrán serán sometidos a un proceso de selección de forma similar que los hombres, en términos de capacidad, compromiso, entrega, lealtad y vocación.

Alfonso Durazo destacó la importancia de las mujeres policías del país y dijo que hace algunos años solo eran un “puñado” y actualmente tienen un papel relevante, "son la fuerza no solo para transformar el país, sino también a la Policía Federal".

Expuso que, de los 37 mil elementos de esa corporación, poco más de ocho mil son mujeres, lo cual garantiza una mayor honestidad y compromiso en la institución.

En ese sentido reiteró su invitación a las mujeres de la Policía Federal a integrarse a la Guardia Nacional, donde habrá una homologación de prestaciones para que tengan una carrera digna con un programa de vivienda, becas y seguro de vida.

Un poco antes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregó condecoraciones y estímulos a 21 mujeres de la Policía Federal.