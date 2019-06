No fue 'broma', ni 'autoatentado', fue ataque a un Poder de la Unión: Citlalli Hernández

La senadora de Morena, Citlalli Hernández, consideró este lunes que el libro que recibió la semana pasada no era una bomba, sino un artefacto con contenidos explosivos y un atentado contra los Poderes de la Unión.

El miércoles de la semana pasada, la legisladora recibió un libro de regalo que, al abrirlo, resultó ser un explosivo.

Hernández, en rueda de prensa, aseguró que si bien el artefacto no le produjo ninguna quemadura en el rosto, el acto representa “un atentado contra uno de los Poderes del Estado”.

Cobijada por miembros de su bancada en la Cámara alta, Hernández hizo un llamado a los medios y a la sociedad a no especular y pidió dejar a la Fiscalía General de la República que realice las investigaciones pertinentes.

“Es pertinente no hablar de un libro-bomba. En efecto, era un artefacto con contenidos explosivos en forma de libro. Yo no me atrevería a decir que era una bomba como tal. Esperemos que la fiscalía determine qué era lo que contenía este libro y finalmente decirles que seremos muy prudentes en no viciar ningún tipo de investigación”, dijo.

La senadora de Morena rechazó que el incidente solo haya sido una “broma”, y mucho menos un “autoatentado”.

“Incidentes como este no son una broma. Por supuesto más allá de una acción contra mí, es un atentado contra uno de los Poderes del Estado. Las investigaciones nos darán rumbo de qué tanto alertarnos sobre esto. Me considero una persona honesta. No fue un auto atentado. Pedimos que no se especule”, insistió.

Por otra parte, dijo desconocer cómo llegó a los medios la fotografía del artefacto explosivo. Aseguró que siente miedo y seguirá realizando su labor legislativa tras haber recibido el libro explosivo, el cual –explicó– no sabe quién lo envió: “llegó con una nota amable, reconociendo mi trabajo. No sabemos quién lo envió”, agregó.