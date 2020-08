No existe investigación alguna contra el senador Miguel Ángel Osorio Chong: Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda no investiga al actual senador Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó este viernes Santiago Nieto Castillo, titular de la dependencia.

A través de Twitter, Nieto Castillo aclaró que no hay ninguna línea de investigación en torno al actual coordinador del PRI en el Senado.

La #UIF aclara lo siguiente: no existe investigación alguna relacionada con el Senador Miguel Ángel Osorio Chong. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) July 31, 2020

Más temprano, Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que dará la cara ante cualquier suceso en torno a la transparencia de sus ingresos, y que permitirá que se abra el secreto bancario de sus cuentas para que se indague en cuestiones sobre su patrimonio.

Estas declaraciones del senador priista fueron en respuesta a la publicación de una nota en el diario Reforma, en la que se revela que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga inconsistencias en el patrimonio del que fuera secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Lo dejo claro: no he cometido actos al margen de la ley y no tengo, no tenemos nada que ocultar. Prueba de ello es que aquí estoy y que seguiré dando la cara como siempre lo he hecho", comentó Osorio Chong en un video difundido por redes sociales.

El legislador añadió que defenderá su dignidad y responderá a todo lo que tenga que ver con su competencia como funcionario público.