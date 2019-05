No estoy de acuerdo con reforma sobre desalojos: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que no está de acuerdo con la nueva Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que se impulsa en el Congreso de la CDMX.

"No estoy de acuerdo con lo que plantean (en el artículo), a mí me parece que no se puede confundir el derecho a la vivienda con el derecho del poseedor de un edificio al que le pagan la renta", dijo Sheinbaum.

La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México se publicó el 8 de febrero en la Gaceta Oficial de CDMX.

El artículo 60 de la ley dicta que "para evitar que los desalojos forzoso, violen, entre otros derechos, el de la vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo solo en casos excepcionales.

"Antes de realizarse el desalojo, las personas que serán desalojadas tienen que el derecho a no ser discriminadas, que se estudien todas las posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza, la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales".

Finalmente, apunta que las autoridades competentes deben garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas.

La mandataria local afirmó que se debe legislar sobre la vivienda social: "tiene que haber más vivienda social en la ciudad y una parte le corresponde al Gobierno Federal, al Gobierno de la Ciudad, y otra a los propios desarrolladores inmobiliarios, tiene que cumplirse el derecho a la vivienda en las personas".

Sheinbaum dijo que desde su perspectiva, "el que una persona no pague renta durante mucho tiempo y por eso sí gana un juicio no poderlo sacar de la vivienda, pues también yo creo que es un exceso".

Al ser cuestionada sobre si debe modificarse el artículo, la jefa de Gobierno dijo que los diputados tienen que discutirlo.

"Algunos diputados me hablaron, también personas de cámaras. Por eso yo digo, hay que legislar sobre cómo promover la vivienda social en la Ciudad de México".

"A la ley le corresponde definir si es legal que una persona habite una vivienda o no, para eso hay leyes", acotó.

Sheinbaum dijo que esta ley no era parte de la iniciativa del Ejecutivo, "no sé de dónde salió esta propuesta; pero nosotros no la enviamos así".

"De hecho esta ley la trabajaron muchos de los diputados con la propia Comisión de Derechos Humanos y otras organizaciones civiles. Pero a mí me parece que deben, obviamente, respetarse los Derechos Humanos y los Derechos Humanos también tienen que ver con derechos de propiedad", explicó