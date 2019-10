No estoy a favor de los exámenes de admisión, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntó este martes que no estaba a favor de los exámenes de admisión que se realizan para acceder a la educación.

Al ser cuestionado sobre si plantearía eliminar el examen de ingreso a nivel bachillerato, indicó que no estaba a favor de estas pruebas.

"No estoy por los exámenes de admisión. Creo que todos deben tener la oportunidad de estudiar. Si llegan con rezagos, que haya un periodo de actualización, de mejora educativa, para que puedan estudiar. Pero no rechazar, no estoy por esa política de rechazo", puntualizó.

En su conferencia matutina, dijo que los jóvenes que quieran ingresar a la universidad deberían poder hacerlo, y que apoyaba suprimir los exámenes de admisión pues la educación no es un privilegio sino un derecho.

"En el periodo neoliberal, precisamente, se utilizó como pretexto el que los jóvenes no pasaban el examen de admisión y se les rechazaba. Fue una mentira. No es que no pasaran el examen, es que no había espacios, porque no había presupuesto en las universidades, el pretexto para poner la educación en el mercado, privatizarla", señaló.

Aseguró que, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acepta al 60 por ciento de estudiantes de familias pobres, lo que es posible debido al pase automático que ofrece a estudiantes que cursan el nivel medio superior en alguna de sus preparatorias.

El mandatario federal ya se ha pronunciado anteriormente al respecto. En febrero de este año, aseguró que apoyará la educación "hasta que se canse el ganso", en un evento de entrega de becas 'Jóvenes Escribiendo el Futuro'. También está en marcha la creación de 100 universidades públicas distribuidas en el país.