No estamos pidiendo la renuncia de ningún elemento de la Policía Federal: Durazo

El Gobierno federal no está pidiendo la renuncia de ningún elemento de la Policía Federal para su posterior integración a la Guardia Nacional, aseguró este miércoles Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública.

"No se está pidiendo a nadie su renuncia, lo hemos planteado desde el principio. No vamos a afectar absolutamente a ningún elemento de la Policía Federal", afirmó.

"Descalifico cualquier petición, provenga de donde provenga, relacionada con la renuncia de elementos", puntualizó.

Las declaraciones del funcionario se dan después de que elementos de la corporación en diversos estados del país protestan por las condiciones en las que se les pide renunciar a su antigüedad para causar alta en la Guardia Nacional.

Los manifestantes también señalan que desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador se les han reducido derechos laborales y está en peligro eliminar un bono mensual.

A este pago hizo referencia Durazo, al señalar que es un bono de operatividad otorgado a los elementos de la Policía Federal cuando son enviados a realizar operativos.

"La Guardia Nacional no trabajará por operativos, por ello, no vamos a mover a los elementos de su lugar de adscripción. Por eso, no habrá que pagar viáticos, es decir, el bono de operatividad", señaló.

Al respecto, Durazo indicó que los elementos que se integren a la Guardia Nacional desde la Policía Federal podrán escoger la coordinación a la cual deseen ser integrados.

Sobre la petición hecha por la Policía Federal para realizar un paro nacional el jueves, el funcionario hizo un llamado a los policías para no afectar "la prestación del servicio de seguridad" para los ciudadanos.

"Estamos abiertos a recoger sus propuestas y a encontrar una solución adecuada en el marco de la ley y de la disposiciones administrativas a las cuales estoy obligado", apuntó.