No estaba perdida: AMLO muestra carta de no reelección y dice que la certificará ante notario

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró este miércoles la carta, que dio a conocer el 19 de marzo, en la que se comprometió a no reelegirse en 2024, luego de que se informara el martes que la Oficina de Presidencia no encontraba el documento y el INAI ordenara la entrega de una copia certificada.

"Quiero aprovechar también porque estos conservadores que creen que somos como ellos están diciendo que no quiero certificar la firma del documento que di a conocer comprometiéndome a la no reelección. Pues aquí está el documento y hoy voy a certificarlo, lo que les pido a los opositores es que aprueben la iniciativa de revocación del mandato", comentó López Obrador en su conferencia mañanera.

El martes, el periódico Reforma publicó que la Oficina de Presidencia no pudo encontrar la carta de no reelección del presidente de México a pesar de una "búsqueda exhaustiva", además de que el INAI ordenó la entrega de una copia certificada.

López Obrador añadió que certificará la carta de no reelección ante un notario público "para que no quede ninguna duda" de que no es partidario de esto.

"Esto (la carta) lo di a conocer en marzo, el 19, pero ahora el periódico de los conservadores, entre otros, el Reforma, está diciendo que me estoy retractando, mañana vamos a pedirle a un notario publico para que yo firme que no soy partidario de la reelección, no creo en eso. Para que no quede ninguna duda. Y así vamos a estarle saliendo al paso a todas las campañas de difamación y calumnias", dijo el mandatario nacional.

"Están diciendo que no quiero certificar la firma del documento que di a conocer comprometiéndome a la no reelección, pues aquí está el documento y hoy voy a certificarlo", indicó @lopezobrador_.

Algunos de los puntos de la carta escrita por López Obrador dicen lo siguiente:

1. Soy maderista y partidario del sufragio efectivo, no reelección.

2. Me inspiran las convicciones, los ideales, no la ambición al poder.

3. Creo que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás .

4. Basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad, y convertir a México en una República próspera, no tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la cuarta transformación de la vida publica del país .