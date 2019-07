No está bien que yo los represente; mi nombre les perjudicaría: Calderón a policías federales

El expresidente Felipe Calderón dijo este jueves, mediante un video publicado en Instagram, que pese a que algunos policías federales lo mencionaron como su posible representante sindical, no puede aceptar la oferta ya que más que beneficiarles les perjudicaría.

“Sé que algún policía en las protestas me mencionó como alguien que pudiera representarlos, agradezco mucho a quienes piensen de buena fe que puedo ayudarles, no es mi papel, no está bien que intervenga como representante de ustedes y además, mi nombre más que ayudarles les perjudicaría”, indica en el video.

Indicó que en el actual Gobierno, y particularmente en la Secretaría de Seguridad Pública, gobiernan “los complejos y las inseguridades”, lo que podría derivar en acciones para perjudicarlo que afectarían a la corporación.

“Por eso no atinan a hacer bien su trabajo, y por hacerme daño a mí, les harían daño a ustedes, así que gracias, pero no puedo aceptar su propuesta”, indica en el video.

Les recomendó organizarse, tener sus propios representantes y buscar los medios pacíficos que no dañen a la población para alcanzar un acuerdo lo antes posible.