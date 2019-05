No esperes que 'papá gobierno' arregle todo sobre contaminación: Semarnat

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco, envió un mensaje a los ciudadanos para que estos asuman su responsabilidad en la emisión de contaminantes: “no podemos esperar que papá gobierno nos arregle todo”.

Durante su participación en la presentación del nuevo Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, la funcionaria federal aseguró que desde el gobierno se trabaja para combatir el cambio climático, pero consideró fundamental que la población aprenda a vivir diferente.

“El gobierno estamos haciendo lo nuestro, vamos bien, vamos avanzando, vamos todos juntos, pero ¿qué haces tú?, ¿cómo puedes aportar? No podemos esperar que papá gobierno, mamá gobierno nos arregle todo. Lo que estamos haciendo nosotros no es suficiente y no lo será sin un cambio de paradigma que lleve un cambio de acción, que lleve a la comunidad a entender y a vivir diferente”, dijo.

En la presentación de las nuevas medidas para combatir las contingencias ambientales también participó el premio Nobel de Química, Mario Molina, quien celebró las acciones pero admitió que aún se necesita un programa de largo plazo.

Aclaró que son indispensable acciones a largo plazo para prevenir la emisión de partículas ultrafinas como las PM 2.5, como regular el uso de aerosoles y tener un transporte público “de primera”, ya que se debe evitar que aumente la flota de vehículos vehículos particulares, “pero para ello es necesario un buen transporte público”, afirmó.