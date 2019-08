‘No es para presumir’, la frase de AMLO para su 1er Informe de Gobierno (aquí los 2 primeros spots)

El Gobierno federal liberó los primeros spots para promocionar el primer informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A nueve días de este evento, los primeros spots son de los temas 'Economía' y 'Austeridad'.

"No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, no ha aumentado la deuda pública", señala López Obrador en el primero de los materiales.

"Lo que aumentó fue el salario mínimo, 16 por ciento, como no había sucedido en 36 años. Ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Hay bienestar. Los beneficios se cumplen ", agregó.

Your browser does not support the video tag.

En el video relativo a 'Austeridad', López Obrador remarca que su administración eliminó los altos salarios para los funcionarios, así como las pensiones para exmandatarios y la protección especial para el titular del Ejecutivo.

"Ya no hay avión presidencial, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario", dijo.

Your browser does not support the video tag.

El presidente adelantó el 14 de agosto que el informe del 1 de septiembre, que será dado en el patio de Palacio Nacional, no se transmitirá en cadena nacional.

López Obrador dijo que en esta presentación hablará sobre que el ueblo está "feliz, feliz, feliz", y cómo no existe el mal humor social.

Este informe sucede a los que el titular del Ejecutivo dio tras cumplir 100 días en el cargo y al que se llevó a cabo en el Zócalo, en el aniversario de su triunfo electoral el pasado 1 de julio.

El Informe de Gobierno es un documento presentado por el Ejecutivo a los legisladores, quienes realizan un análisis político, jurídico, económico y social sobre lo presentado por el presidente.

La Constitución establece que este documento se presenta en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año del Congreso. En dicho informe se manifiesta "el estado general que guarda la administración pública del país", explica el Sistema de Información Legislativa.