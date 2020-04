No es necesaria todavía la fase 3: Alcocer

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo la noche de este miércoles que no es necesario todavía decretar la fase 3 por la epidemia de coronavirus.

"No es necesario todavía, está pronto, no es que no queramos decir", afirmó al salir de una reunión de Palacio Nacional encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Descartó que ya existan en el país las condiciones para que se decrete esta fase.

Sobre los puntos que se abordaron en la reunión comentó: "Vimos, como en toda la semana, el desarrollo de la pandemia, algunos puntos, no lo que ustedes esperan de que se anunciara algo diferente, pero sí va haber un mensaje para la población porque está colaborando muy bien y lo hemos constando, por eso nos tardamos en varias ciudades haciendo un acopio de lo qué está sucediendo".

Aseguró que no se fortalecerán las medias de asilamiento pero sí las de distancia social. "No de asilamiento, sino de distancia social, lo que ya hemos aprendido lo tenemos que reforzar, porque hay ejemplo de los países que no lo han podido seguir, han tenido una situación diferente", afirmó.

"Tenemos que fortalecerlo quedándonos en casa, y la perspectiva que se va a presentar (este jeuves) es como siempre, real, clara", agregó.

En todo el país, suman 449 las personas muertas por coronavirus y cinco mil 847 casos confirmados.