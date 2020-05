'No es lo que esperábamos de la 4T', lamenta Lorena Villavicencio

“No es lo que esperábamos de la 4T y del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, lamentó la diputada federal izquierdista de Morena Lorena Villavicencio Ayala.

“La austeridad es importante, pero si la corrupción permite que algunos personajes del círculo cercano sean intocables no es suficiente, y menos cuando persiste la impunidad institucional, donde no hay consecuencias contra los funcionarios que no asumen su responsabilidad”, se quejó.

En entrevista con EL FINANCIERO, la experredista y hoy legisladora morenista por la CDMX señaló que “seguimos en deuda con el país incluyente, libertario, pacifista, igualitario, garantista, respetuoso de la ley y de los derechos humanos que ofrecimos en las urnas”.

“Sé que el Presidente tiene buenas intenciones sin duda, pero debe entender que el mundo ya cambió, que debe replantear sus prioridades y que debe darle oportunidad a su gabinete, donde tiene mujeres y hombres talentosos”, expresó.

Villavicencio Ayala resaltó que el presidente López Obrador “debe acostumbrarse y acostumbrarnos a la crítica, es muy saludable que tengamos el contrapeso de la sociedad, cada día más exigente; eso nos obliga a ser mejores en nuestra responsabilidad pública”.

En este sentido, reclamó que “lamento que al interior del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se han multiplicado los censores del pensamiento, los que le hacen mucho daño a la libertad de expresión. Morena debe ser un espacio de intercambio libre de ideas, de pensamientos y también de crítica constructiva”.

Demandó que todos los legisladores de Morena “deben acompañar las exigencias y demandas de la gente, de todos los sectores, de las feministas, de la sociedad civil organizada, de los nuevos movimientos sociales que enriquecen la democracia”.

Villavicencio reconoció que “el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre de mirada amplia y en Morena no debemos olvidar quiénes somos y cuáles son nuestras causas, y desde ahí apoyar al Presidente, siempre teniendo en el horizonte que lo importante es el país”.

Alertó que “es importante tener conciencia de qué hay poco tiempo para dar resultados, para lograr edificar un país distinto y, sobre todo, que no podemos hacerlos solos, necesitamos de la sociedad”.

“Si la 4T no consolida el Estado Constitucional, basado en el respeto cabal a los derechos humanos, la división de Poderes, la justicia garantista y restaurativa, y apuesta a una sociedad igualitaria que garantice una vida libre de violencia a las mujeres y niñas, y, desde una mirada laica, impulse el libre desarrollo de la personalidad, no lograremos la transformación del país”, advirtió.

Incluso, la legisladora federal se sumó a la propuesta que impulsa el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, “para alcanzar un Estado de Bienestar” -que el INEGI registre las riquezas de los ciudadanos-, de la que dijo “resulta por demás oportuna, dado el contexto de vulnerabilidad que viven actualmente muchos mexicanos”.

“Sin duda nos encontramos en un momento que obliga a reflexionar sobre la necesidad de un nuevo modelo de redistribución de la riqueza, de eliminación de prácticas económicas predatorias y opresivas, donde la abundancia, el estatus y las oportunidades dejen de verse como fines en sí mismos y donde la competencia no apunte hacia el monopolio y el aumento de la rentabilidad”, explicó.