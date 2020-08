No es ético usar una vacuna que no ha cumplido todas las pruebas, dice López-Gatell sobre vacuna rusa

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró este martes que no es ético usar una vacuna para combatir el COVID-19 que no haya concluido satisfactoriamente los estudios necesarios.

“Nos ha sorprendido, como le sorprendió a la Organización Mundial de la Salud, conocer de la vacuna rusa cuando, hasta donde llegaba la información pública mundial, no habían llegado hasta la Fase 3”, dijo el doctor en Epidemiología.

“Definitivamente, y esto lo quisiera dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de Fase 3. No se puede. No se debe por razones éticas de bioseguridad. (…) Dudo mucho que antes del 2020 esté lista una vacuna”, continuó.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este día que Rusia registró su primera vacuna contra COVID-19, calificándola de protección efectiva contra el mortal patógeno, y reveló que una de sus propias hijas ya la había recibido.

“Hasta donde sé, esta mañana se registró la primera vacuna contra la nueva infección por coronavirus en el mundo”, indicó este martes en una reunión televisada del Gobierno.

La vacuna, que está en desarrollo por el instituto Gamaleya de Moscú y el Fondo de Inversión Directa de Rusia, comenzó la semana pasada las pruebas de Fase 3. Los médicos podrían comenzar a recibir la vacuna a finales de mes, dijo la viceprimera ministra, Tatyana Golikova, en la reunión.

La Secretaría de Salud informó este martes que ya son 53 mil 929 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México.

Además, los casos confirmados ascendieron a 492 mil 522, de los cuales 41 mil 317 son activos estimados -es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días-, detalló Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Mientras tanto, los casos sospechosos acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 81 mil 259.

Asimismo, 332 mil 800 individuos se han recuperado del virus.