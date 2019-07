No es conmigo, es con la ley y la Fiscalía, contesta AMLO a señalamientos de Lozoya y Ancira

Emilio Lozoya y Alfonso Ancira, exdirector de Petróleos Mexicanos y presidente de Altos Hornos de México, respectivamente, tienen derecho a expresarse en contra de las órdenes de aprehensión giradas en su contra, "pero no es conmigo, es con la ley y la Fiscalía", dijo este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario señaló que "están en su derecho de expresarse" al ser cuestionado por las más recientes declaraciones de ambos personajes.

En el caso de Ancira, este señaló, en entrevista con Grupo Fórmula, que existe una persecución política en su contra por parte del Gobierno de López Obrador.

"A lo mejor" están persiguiendo a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), que tal vez sí lo ameritan y "yo solo fui un daño colateral" , afirmó en entrevista desde España.

El empresario está sujeto a un proceso de extradición a México, luego de haber sido detenido el 28 de mayo por la Interpol.

El empresario es requerido en México para que responda por la venta a Pemex, durante la administración de Emilio Lozoya, de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, por la cual, según las autoridades mexicanas, se pagó un sobreprecio y no se tomó en cuenta que se trataba de una planta “chatarra”.

Al respecto se refirió el exdirectivo de la empresa productiva del Estado, quien en una entrevista escrita con Quinto Elemento Lab, el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia aseguró que las acusaciones de las autoridades mexicanas eran un "ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia" .

La Fiscalía General de la República (FGR) giró dos órdenes de aprehensión en contra de Lozoya: una presuntos actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht, mientras que la segunda es por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho relacionados por la compra de una casa en Ixtapa.

No existe persecución política, asegura López Obrador

El mandatario negó que la administración federal mantenga una persecución en contra de allegados al Gobierno de Enrique Peña Nieto pues, dijo, está más interesado en condenar al modelo anterior.

"Más que la condena a los hombres, pienso más en la condena al régimen, al modelo neoliberal, porque eso es lo más dañino. Entonces no hay persecución contra nadie y tampoco hay impunidad", afirmó.

López Obrador señaló que su Gobierno sigue el principio de que si existen pruebas de actos de corrupción o delitos, estos se investigan por la autoridad correspondiente.

"¿Hay pruebas de corrupción? Procedan. ¿Pero se trata de no sé quien? Procedan. Esa es la diferencia, como también si no hay pruebas, pues no se puede, no porque me sacó la lengua o me robó la presidencia ya 'vas a ver'. No somos iguales", comentó.