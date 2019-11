No es casualidad que coincidiera llegada de Evo y protesta de policías en el AICM: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que 'no es casualidad' que ocurriera la protesta de policías federales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al mismo tiempo que la llegada de Evo Morales, exmandatario de Bolivia.

"No es una casualidad que llegue Evo (Morales) y que al mismo tiempo se organicen para protestar (los policías), no es algo espontáneo, hay alguien que está meciendo la cuna. Ya nada más es cosa de preguntar: ¿de parte de quién?", apuntó en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador afirmó que esto había sido un acto de provocación.

Con respecto a los policías, señaló que ha dado instrucciones para que haya diálogo y se resuelvan sus peticiones, para que quien no quiera pertenecer a la Guardia Nacional tenga una liquidación de conformidad con la ley.

"Desde luego, no se puede en la Guardia Nacional tener elementos que no tienen un buen historia, porque sino no se resuelve nada. Tenemos que tener una Guardia Nacional con gente honesta, profesional, no vinculada a actos ilícitos, pero todas las garantías de diálogo", comentó.

Policías protestaron desde la mañana del martes y bloquearon de manera intermitente los accesos a la Terminal 1 del aeropuerto. Los elementos se oponen a su incorporación a la Guardia Nacional.

Al mismo tiempo, poco después de las 11:00 horas, el expresidente boliviano llegó al aeropuerto luego de que solicitara, y México le concediera, el asilo político.

La llegada de Morales ocurrió luego de que renunciara el domingo, después de varias semanas de protestas y de que la Organización de Estados Americanos (OEA) pidiera nuevas elecciones por irregularidades en los comicios presidenciales del 20 de octubre.