No engañé a nadie sobre estrategia de seguridad, afirma López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apuntó este viernes que él no engañó a nadie con respecto a la estrategia de seguridad que llevaría a cabo en su Gobierno, pues fue algo que anunció públicamente en campaña.

Explicó que el plan de seguridad que se aplica actualmente puede resumirse en la frase "la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia".

"Esto que les estoy diciendo lo expresé en todas las plazas públicas en campaña, en los debates, esta fue mi postura y la gente votó por nosotros, por este plan. Entonces no he engañado a nadie, yo no dije en la campaña que íbamos a seguir con la misma política en materia de seguridad, no dije que todo iba a ser con el uso de la fuerza, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas", puntualizó.

López Obrador comentó que hay adversarios que tienen "nostalgia" por las pasadas estrategias y que, aunque respeta su opinión, no la comparte.

Afirmó que en su gobierno optó por aplicar una política distinta debido a que la violencia se desató por el abandono al pueblo, sobre todo a los más jóvenes, el abandono al campo, el empobrecimiento y la falta de oportunidades de empleo.