No eliminar el Fonden, petición unánime de partidos , gobernadores y de la 4T

Gobernadores, dirigentes nacionales y legisladores federales de todos los partidos políticos, incluidos Morena, PT, PVEM y PES estimaron que el fideicomiso que opera el Fonden “no puede ni debe desaparecer”, sino “reestructurarse, transformarse, transparentarse y mejorarse”.

En un encuentro virtual con la Cámara de Diputados en "parlamento abierto", los gobernadores de Guerrero, Héctor Astudillo; de Quintana Roo, Carlos Joaquín; y representantes de diversos gobiernos estatales, como el de Chiapas, coincidieron en que “se cambie y se mejore lo que se deba mejorar”, “que se transparente”, pero “no desaparecer al Fonden”, que “es vital para garantizar la seguridad de la población más vulnerable y desprotegida ante los desastres naturales”.

El coordinador del PVEM, Arturo Escobar, dijo que “el Fonden no puede desaparecer, porque es las respuesta a los daños de los huracanes, a los volcanes y todo desastre natural”. Jorge Arguelles, coordinador del PES, expresó la necesidad de transparentar el uso de los recursos pero no desaparecer el Fonden. El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, dijo que el Fonden no debe desaparecer, “sino mejorarse y terminar con la corrupción”.

El coordinador de Morena, Mario Delgado, precisó que no se retirarán los recursos para el fondo de Protección Civil, pero insistió en que el Fonden “se ha convertido en un ejemplo de corrupción y el tema está sometido ya a debate y a revisión, no a su desaparición”. El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, pidió a Morena retirar la iniciativa y que el Fonden “no debe ser una alcancía para las improvisaciones”.

Los lideres del PRI, René Juárez; y del PRD, Verónica Juárez, rechazaron también la iniciativa del Presidente.

En redes sociales, el dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, denunció que la extinción de 44 fideicomisos públicos y diversos fondos “sólo beneficiará al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, por un capricho, busca acaparar los recursos públicos pese a castigar a millones de mexicanos”.

Añadió que “nos pueden decir que las cosas ya cambiaron y que habrá piso parejo en las elecciones, pero la realidad es totalmente diferente; el gobierno federal está acaparando todos los recursos para distribuirlos de manera discrecional y en su beneficio para ganar más adeptos", señaló el dirigente perredista.