No descarto que 'hayan metido gol' a titular de la ASF: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que a veces ocurren cosas "abajo", por lo que no descartaba que lo ocurrido con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fuera un "gol" por no hacer una revisión adecuada.

"Puede ser que no se sepan cosas que se hagan abajo, por eso no descarto que lo que sucedió con la Auditoría Superior se haya armado abajo, porque son equipos que vienen de tiempo atrás, y que el auditor no revisó adecuadamente, o sea, no puedo asegurar que él (David Colmenares) actuó de mala fe, no descarto el que, como se dice coloquialmente, le hayan 'metido un gol'", apuntó.

El comentario surgió luego de que la Auditoría revelara el pasado 22 de febrero que cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco costó al erario 331 mil 996 millones de pesos, cantidad que permitiría construir cuatro aeropuertos como el de Santa Lucía.

Tras los reclamos del mandatario federal, quien consideró que la ASF exageró la evaluación, el organismo se retractó e indicó que hubo un error metodológico en el cálculo de dicha suspensión.

El 1 de marzo, el organismo informó a la Cámara de Diputados que separó de su cargo temporalmente al auditor especial Agustín Caso, quien fue autor de la revisión con "errores metodológicos" sobre el costo de cancelación del NAIM.

