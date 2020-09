No descartamos que España cambie de actitud y ofrezca disculpa por abusos en Conquista: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este miércoles que no descarta la posibilidad de que España ofrezca una disculpa por los hechos ocurridos durante la Conquista de México, luego de que anteriormente enviara una carta al rey de dicho país para que pida perdón por esto.

"No descartamos que haya de parte del Gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud, y que con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón. Pensando en dejar atrás esa confrontación y hermanarnos y ver hacia adelante, pensar en la reconciliación", apuntó en su conferencia de prensa.

Añadió que lo mismo pensaba de la solicitud que se hizo al pontífice Francisco en el mismo sentido.

"Lo mismo en el caso de la solicitud que hemos hecho al Papa Francisco, ya la Iglesia católica ha reivindicado a los pueblos originarios, lo hizo en Bolivia, estamos pidiendo que se pronuncien en el caso de México", indicó.

El 25 de marzo de 2019, López Obrador envió una carta al rey Felipe VI de España y al papa Francisco para que pidan disculpas y reconozcan los abusos perpetrados durante el periodo de la Conquista.

El mismo día, el Gobierno español respondió la misiva, rechazando "con firmeza" el contenido de la misma. También lamentó que se hiciera público el contenido del documento. Sin embargo, la administración española reiteró su disposición para trabajar en conjunto con el Gobierno mexicano.

En el momento, el mandatario federal explicó que la idea de esta carta no es revivir las diferencias, sino hacer un reconocimiento de que estos hechos ocurrieron.

López Obrador puntualizó este miércoles que no quiere que haya debate acerca de si fue excomulgado o no el cura Miguel Hidalgo, sino que es un hecho que fue juzgado y que para México, siendo el padre de la patria, sería un "gesto de mucha sensibilidad el que se hiciera una referencia y un reconocimiento tanto al cura Hidalgo como al cura Morelos".

Si no sucedieran estas disculpas, añadió, no habría motivo para confrontación ni cuestionamiento, pues de todos modos el Estado mexicano ofrecerá disculpas pues las culturas mexicanas no solo padecieron durante la Conquista, sino que también en otros momentos hubo acciones represivas y de exterminio.

En tanto, México pedirá perdón al pueblo de China por las matanzas que hubo a ciudadanos chinos en la época revolucionaria, dijo.

"Tenemos que ponernos al día, decir nunca más reprimir, nunca más el clasismo, el racismo, la discriminación. Nunca más el despojo en México. Para eso es la conmemoración del año próximo", declaró.

Te recomendamos:

Gobierno de AMLO anuncia 12 eventos para celebrar bicentenario de consumación de Independencia

AMLO tiene otro plan para que avance juicio a expresidentes: reformar la Constitución