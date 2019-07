'No defenderé a nadie', dice AMLO sobre investigaciones a Lomelí

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en el caso que se investiga contra el superdelegado Carlos Lomelí no protegerá a nadie.

En conferencia, dijo que sí se están cuidado cómo se dan los contratos y “en el caso de que alguien no cumpla con las normas se investiga y se sanciona, ya no hay impunidad. Sea quien sea. Les recuerdo que di a conocer un memorándum, acerca de mi familia. No voy a proteger a nadie, la gente confía en nosotros. Cero corrupción, cero impunidad. Podrá ser un hermano, un hijo, mi esposa, quien sea. No soy hipócrita, como los conservadores”.

Sin embargo, aclaró que, antes de juzgar a Lomelí, hay que esperar a la investigación “para no hacer juicios sumarios, porque la justicia no es condenarlo y luego averiguas. No es así. Es que se haga la investigación y, sin influyentismo, sin impunidad, se castigue a los responsables, pero no adelantar vísperas. La oficina de la Función Pública trabaja sobre esto. Irma Eréndira es recta, no va a dejar pasar nada, a nadie”.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó el pasado lunes que hasta el momento realiza siete investigaciones contra el empresario y firmas que se relacionan a él.

Lomelí anunció la renuncia a su cargo el viernes. El empresario, que ocupaba el puesto de delegado del Gobierno del presidente López Obrador en Jalisco, ha sido señalado por supuesto conflicto de interés en licitaciones gubernamentales de medicamentos.