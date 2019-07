No debe alentarse el rechazo a migrantes, eso es conservadurismo rancio: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este martes que no se aliente el rechazo a los migrantes y aseguró que eso es parte de una campaña del "conservadurismo rancio".

"No debe de alentarse el rechazo a migrantes, la xenofobia, no rechazar al extranjero. No es humano (...). ¿Cómo vamos a estar rechazando a seres humanos que se buscan la vida como pueden, por qué esas campañas? (...) Ya basta de eso, tiene que ver con el conservadurismo rancio, molesta", dijo.

El mandatario federal hizo un llamado para que no se fomente la xenofobia en el país, pues todos somos migrantes.

"Desde el inicio de la humanidad, todos somos migrantes. Los que vivimos en esta ciudad, que esta es la ciudad de los encuentros. ¿De dónde venimos, por qué llegamos aquí? Bueno, para salir adelante, para progresar. ¿Por qué nosotros vamos a actuar así? Tenemos que ser solidarios", apuntó.

Sobre la idea de que los migrantes traen enfermedades al país, AMLO señaló que esas afirmaciones son discriminatorias, racistas y clasistas.

En tanto, insistió en que este tipo de rechazo va en contra de la tradición de fraternidad y solidaridad de México con los extranjeros.