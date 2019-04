No ceder a chantajes de la CNTE, piden partidos a AMLO

Líderes parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a “no dejarse chantajear” por los maestros de la CNTE, ni aceptar presiones de “volver a la corrupción y a la venta de plazas, controladas por mafias sindicales”.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN; René Juárez Cisneros, del PRI, y Verónica Juárez, del PRD, exhortaron al presidente de la República a no ceder y continuar la batalla por una reforma educativa de calidad, avanzada, y con la evaluación de los docentes.

Romero Hicks dijo que espera que López Obrador “no se deje chantajear por dirigentes e intereses espurios; eso es lo que esperamos nosotros, no podemos regresar a la venta y herencia de plazas y al tráfico de personas eso es corrupción y nadie en México lo quiere”.

Criticó que la CNTE no es más que “una pequeñísima porción sindical que representa una parte de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México, pero el SNTE tiene 61 secciones; éstas son sólo cinco secciones”.

También acusó que “es sólo una opinión del presidente, pero en el Legislativo deciden los legisladores. Son sólo comentarios del Presidente, pero aquí la verdad es que hay 17 iniciativas y ya hay un dictamen. La discusión está en San Lázaro”.

Sobre la opinión de Elba Esther Gordillo de que es sólo “una reformita”, el panista sólo comentó que “no quiero polemizar con ella, no vale la pena y la invito a que la estudie”.

El priista René Juárez sostuvo que “no podemos ceder a chantajes, si la CNTE quiere cambiar la reforma educativa, pues que nos dejen cambiarla; es una incongruencia exigir que se derogue la actual reforma y que no nos dejen avanzar en esos cambios. Son procesos parlamentarios y deben pasar y decidirse en las cámaras”.

“Creo que la reforma en este momento no se ve que mueva ni para atrás y para delante, hay sólo un diálogo de sordos y estamos en espera de un acuerdo. La propuesta ya aprobada es la mejor opción y no podemos estar sujetos al chantaje educativo”. También criticó la “descalificaciones” de Elba Esther Gordillo y le pidió dar sus opiniones “de buen ánimo”.

Verónica Juárez pidió “no tirar a la basura el esfuerzo que se hizo con expertos y especialistas en parlamento abierto, lo que ha convertido a la iniciativa y el dictamen de los que más se ha discutido”.

Dijo que “ni Elba Esther Gordillo ni el presidente López Obrador pueden incurrir en una intromisión en los trabajos del Poder Legislativo. Es una nueva reforma, que da la rectoría al Estado y reconoce y dignifica a los maestros. El presidente no debe estar sujeto a presiones de grupos minoritarios. Y si a Elba Esther no le gustó es inadecuado el calificativo, porque no tiene la más mínima autoridad moral para hacer de educación”.

Reginaldo Sandoval, jefe de la bancada del PT, sostuvo que “no hay condiciones para subir a tribuna el dictamen de la reforma educativa en las sesiones que vienen”.

La posición del presidente López Obrador “es un buen mensaje, es una buena señal, yo espero que los que andan muy insistentes en que sólo haya gatopardismo legislativo, hayan escuchado lo que dijo el presidente, quien va por la ruta de la abrogación, porque eso es su compromiso y ayudaría que todo lo que dejó la reforma de Peña Nieto se de marcha atrás, de trasladar el tema laboral al 3º constitucional, y que regrese al 123”.

“Nosotros estamos por retirar todo lo que tenga que ver con la evaluación y que se recontraten a todos los maestros que fueron despedidos por no evaluarse”, dijo.