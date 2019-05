No buscamos dinero sino justicia, afirman padres del Rébsamen

Padres de al menos seis de los 19 niños fallecidos en el colegio Enrique Rébsamen advirtieron que ellos no quieren dinero como reparación del daño, pues su objetivo es que se haga justicia para sus hijos.

"Mi hija es Paola Jurado, nosotros no estamos buscando dinero, nosotros estamos buscando justicia", dijo Alejandro Jurado.

"Estamos para expresar aquí tajantemente que nosotros no buscamos una reparación, no buscamos dinero, la vida de mi hijo no tiene precio, cualquier peso que me den con eso no voy a comprar su vida, a él lo mato la corrupción y estamos aquí para decir basta", agregó Óscar Vargas, padre del niño Raúl Alexis.

En tanto, el abogado Enrique Fuentes señaló que está acreditado que Mónica García Villegas, dueña del Rébsamen, incurrió en serias omisiones al ignorar las advertencias del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México.

“Su obligación era cerrar el colegio, sacar a los niños y no hubieran acontecido los eventos que estamos viviendo en este momento, lo único que estamos pretendiendo es que lleven a cabo toda esta acción de justicia”, insistió.

A nombre de los padres, el abogado Fuentes pidió el fallo para que en este caso no haya un acuerdo reparatorio, ya que si se logra éste se pondría en inminente libertad a García Villegas.

“Nuestros hijos no tienen precio, y lo que realmente buscamos es que no vuelvan acontecer este tipo de eventos en México, la corrupción no está matando, la corrupción mató a nuestros hijos”, insistió.