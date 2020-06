Ningún país del mundo tiene datos reales de muertes y casos de COVID-19 en sus territorios: Salud

La Secretaría de Salud aseguró este jueves que ningún país conoce los datos reales relacionados con la propagación del COVID-19 en sus territorios.

“La meta de la vigilancia epidemiológica no es contar casos. En ninguna parte del mundo se tiene un número de la realidad del tamaño de la epidemia”, manifestó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“En México tenemos como preferencia decirlo explícitamente. No voy a criticar a ninguno de los otros países del mundo, pero no he identificado que los voceros y voceras en otras partes del mundo estén tan convencidos de esta idea, de decirlo explícitamente, aunque es cierto (el desconocimiento de los datos)”, continuó.

El doctor en Epidemiología comentó que en el país no se tiene una cifra real ni en el número de casos confirmador del virus ni en el número de muertes por este.

Sin embargo, el funcionario federal expuso que la inexistencia de dichas cifras no entorpece la posibilidad de identificar los patrones de ocurrencia de la pandemia; es decir, la velocidad con la que crece en los estados, la disponibilidad hospitalaria y los identificación de los grupos más vulnerables.

México reportó este día el mayor aumento diario tanto en casos confirmados como en casos activos por COVID-19, de acuerdo con datos de Salud.

Dicha dependencia informó que los casos confirmados ascendieron a 165 mil 455, de los cuales 23 mil 528 son activos -es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días-, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

Además, las muertes por por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 aumentaron a 19 mil 747 en el país.

Mientras tanto, los casos sospechosos acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 59 mil 778.