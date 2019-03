Niegan que Acapulco y Tijuana sean las ciudades 'más violentas' del mundo

Tanto autoridades del ayuntamiento de Tijuana como del Gobierno de Guerrero negaron los resultados del estudio realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que calificaron a Tijuana como la ciudad más violenta del mundo en 2018, seguida por Acapulco.

Dicho estudio sostiene que cuatro de cada cinco ciudades con altos índices de violencia se ubican en México. En tercer lugar se ubica Caracas, Venezuela; en cuarto se encuentra Ciudad Victoria y en quinto Ciudad Juárez.

El ayuntamiento de Tijuana señaló que el estudio suma las cifras de homicidios del municipio de Playas de Rosarito a las del municipio, y que maneja un área metropolitana, adjudicando las cifras de homicidios únicamente a dicha ciudad.

“Es importante resaltar que extrañamente este criterio no es aplicado por el mismo estudio para otras zonas metropolitanas del país como Guadalajara, Monterrey o el Valle de México, en donde contabiliza los homicidios de forma separada por municipio, este error metodológico pareciera haberse utilizado para que Tijuana encabece el ranking”, acusaron autoridades municipales.

Juan Manuel Gastélum, edil de Tijuana, sostuvo que el estudio “fue hecho con dolo para dañar la imagen de la ciudad y en aras del actual proceso electoral que está viviendo la región. Es preocupante el dolo con el que se da a conocer la nota, porque no refieren a los índices de criminalidad que han ido a la baja, eso no lo refieren. Homicidios, sí hay homicidios, pero es una nota dolosa con un fin político electoral, no le veo de otra”.

El estudio señala que el municipio de Baja California Norte encabeza la lista con una tasa de 138.26 crímenes por cada 100 mil habitantes. Mientras que Acapulco queda en segundo lugar con una tasa de 110.50 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Al respecto, el gobernador Héctor Astudillo Flores lanzó un reclamo público en contra de quienes promovieron esa noticia, pues aun cuando reconoció que la inseguridad continúa siendo una asignatura pendiente, el problema es en todo México y acusó que no es exclusivo de Guerrero, y mucho menos de Acapulco.

“Hace algunos unos años cuando nosotros llegamos a la responsabilidad de gobernador, el estado estaba en los primeros lugares de violencia y hoy estamos en el cuarto lugar, por eso no acepto la nota de que Acapulco sea la segunda ciudad más violenta, y por supuesto públicamente digo que no lo acepto”, sostuvo.

“Hemos trabajado mucho coordinadamente para que se disminuyan esos indicadores, y por eso repito que antes estábamos en primer lugar y hoy estamos en cuarto lugar y en sexto lugar de ese muy vergonzoso primer lugar que existía. Consecuentemente podemos respetar la noticia, pero no aceptarla”, puntualizó el mandatario durante la inauguración de la Reunión de Coordinación Operativa Región Suroeste del INEA que se puso en marcha este día en Acapulco.

En tanto, la alcaldesa Adela Román Ocampo recordó que hace unos días Acapulco fue sede del Abierto Mexicano de Tenis que reunió a grandes figuras del deporte a nivel mundial y que atrajo a turistas procedentes de varios países, pero que además será la sede nuevamente de la Convención Nacional Bancaria y del Tianguis Turístico, a lo que se debe sumar el gran número de reservaciones de hotel que ya se tienen confirmadas para el fin de semana largo correspondiente al natalicio de Benito Juárez y posteriormente la Semana Santa.

“Nada más imagínense si fuera verdad que Acapulco sea la segunda ciudad más violenta del mundo, entonces no tendríamos esos grandes eventos ni tampoco la presencia de miles de turistas que vienen aquí cada fin de semana. Por eso no acepto esa declaración y mucho menos la comparto”, dijo.

Por su parte, el delegado del Gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, consideró que esa noticia “está fuera de lugar porque sus cifras no corresponden a la realidad que se vive en este destino de playa”. Mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los índices de violencia en algunos centros turísticos como Acapulco disminuyeron durante los últimos meses.

“Sin lugar a duda, las cifras que maneja el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal no corresponden a la realidad que se vive actualmente en Guerrero y menos en Acapulco. Es cierto que continúan los problemas de inseguridad, pero estos están focalizados en ciertas regiones del estado. El dato que se maneja es del 2018 y no podemos ver ese dato como si se tratara de algo actual. Es un dato desfasado obviamente”, remarcó el funcionario.