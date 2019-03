Niegan amparo a exfuncionario de Graco acusado de desvíos

El exdirector del fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, Jerónimo Bernal Soliveras, intentó interponer un recurso de amparo ante el juzgado cuarto de distrito contra un intento de detención, sin embargo, le fue negado debido a que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Morelos no ha girado orden de aprehensión o detención en contra de dicho exfuncionario.

Bernal Soliveras fue denunciado por el Gobierno de Morelos ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 27 de febrero por el presunto desvío de 130 millones de pesos que obtuvo a través de 24 contratos que se le asignaron de manera directa a las empresas Berso Edificaciones S.A. de C.V. y Tekarq S.A., de las que él y su padre, Salvador Bernal Cela, fungen como socios en 2014 y 2015.

Los funcionarios de la actual administración de Cuauhtémoc Blanco, que interpusieron cinco denuncias en las que está relacionado Bernal Soliveras, informaron en conferencia de prensa que en este caso se investiga también el homicidio de una persona en 2017.

En tanto, la Fiscalía Anticorrupción informó que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa, es decir, a Jerónimo Bernal, cuyo expediente se encuentra con el número 290/2019 con fecha de publicación el 13 de marzo de 2019, ya que dicha instancia rindió oportunamente sus informes al juzgado federal, ya que no se giró orden de aprehensión o detención y porque no son actos de su competencia, si no, en todo caso, de un juez de control.

Bernal Soliveras no es el primer exfuncionario de la administración de Graco Ramírez que intenta interponer un amparo ante cualquier acción legal de la justicia, lo hizo también la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, quien tiene varias carpetas de investigación en su contra por desvíos de recursos de obras públicas, así como también el sobreprecio de las mismas.

No obstante, respecto a Jerónimo Bernal, la Fiscalía Anticorrupción informó que dará seguimiento al juicio de amparo y estará atenta a lo que suceda en la audiencia constitucional programada para el 10 de abril del presente año.

Bernal Soliveras y Patricia Izquierdo Medina se suman a los más de 20 exfuncionarios de la administración del perredista que fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta triangulación y desvíos de recursos públicos, durante el gobierno de Graco Ramírez que duró del 2012 al 2018.