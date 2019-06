Ni un centavo pagaremos por indemnización de Corredor Chapultepec: Sheinbaum

El Gobierno de la Ciudad de México no pagará la supuesta indemnización que exige un fideicomiso creado para la construcción y explotación del Corredor Cultural Chapultepec, el cual asciende a 921 millones 116 mil 141 pesos, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino.

“No vamos a pagar ni un centavo”, aseguró la mandataria local este miércoles respecto a una demanda interpuesta por el fideicomiso privado por la cancelación de este proyecto, producto de la administración anterior encabezada por Miguel Ángel Mancera.

“Queremos decirle a los ciudadanos, ciudadanas que no vamos a pagar ni un centavo. Si a caso, el máximo valor por esto no asciende a más de 10 pesos y lo vamos a pelear hasta las últimas consecuencias. La concesión está cancelada”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa.

Detalló que después que la administración pasada canceló la concesión del corredor cultural de Chapultepec-Zona Rosa, la empresa Invex Grupo Infraestructura S. A. P. I. mantiene en litigio para que el nuevo gobierno los indemnice.

Por lo anterior, la mandataria capitalina declaró que el gobierno capitalino llegará hasta las últimas consecuencias, ya que el proyecto se canceló en 2017 y jamás empezó, y no existe motivo legal para que su gobierno pague dicha cantidad.

Explicó que en agosto de 2017, Deutsche Bank, en donde está fideicomitida la concesión, presentó a la entonces Oficialía Mayor, una solicitud de indemnización por 921 millones 116 mil 141 pesos, con el argumento de recibir las utilidades que habrían ganado por el desarrollo del proyecto.

Un año después, a finales de 2018, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México resolvió que el objeto de la concesión fue cancelado y, en consecuencia, hubo una extinción anticipada de la concesión y ordenó a la Secretaría de Administración y Finanzas cuantificar la indemnización a favor del Fideicomiso, en términos del título de concesión.

Pero Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno no pagará porque ese fue un contrato "leonino" que supuestamente el Gobierno tiene que pagar toda la inversión que a lo mejor iban a realizar los privados, lo cual fue permitido por la administración anterior.

“La concesión está cancelada porque así lo está reconociendo el propio banco y el Gobierno de la Ciudad no va a pagar absolutamente nada… en otros casos de concesiones similares tampoco se va a pagar, ya ha habido acuerdos con privados, por ejemplo, la concesión de Constitución del 17, fue un acuerdo mutuo en donde el privado reconoció que no se iba a desarrollar el proyecto y no tuvo ningún problema en que se cancelará la concesión”, añadió.

Además, la mandataria capitalina anunció que su gobierno reiniciará el corredor cultural en Chapultepec, pero ya no con concesiones, sino con recursos propios, pero antes lo pondrá a consulta de los ciudadanía.