Ni preferidos ni encargados míos en la Suprema Corte: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que para la elección de nuevos ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no instruye a los senadores a que apoyen a un "candidato favorito" de su elección.

"No hay línea, la línea es que no hay línea. Le advierto a los que voy a proponer (a la Suprema Corte), los invito y les digo 'te voy a proponer, pero no me voy a meter, van a ser los legisladores los que van a decidir. Si aceptas, adelante'. A nadie le digo 'vas a estar en la terna y eres mi preferida o preferido y habla con tal senador, que te va ayudar'. Eso ya se terminó", dijo.

El Senado eligió el martes como nueva ministra de la Suprema Corte a Yasmín Esquivel Mossa, con 95 votos a favor en una segunda ronda de votaciones.

El Presidente señaló que en el caso de la bancada de Morena hay una elección previa en la que se elige al candidato que el grupo apoyarán en el Pleno de la Cámara Alta.

Además, López Obrador descartó que exista un conflicto de interés porque Esquivel Mossa sea esposa del empresario José María Riobóo, hombre de negocios cercano a él, pues este no tiene ningún cargo o participación en el Gobierno.

"No tiene ningún cargo aquí y sí me ha ayudado mucho (...) lo conozco porque fue el que hizo el proyecto para los segundos pisos", apuntó.

Al respecto, Esquivel calificó las críticas a su persona por este hecho como apreciaciones “injustas, llenas de misoginia y sexistas” en entrevista con El Financiero.

"Tengo una vida profesional consolidada, desde hace 35 años, y nadie ha intervenido en mis decisiones de impartidora de justicia", aseveró.