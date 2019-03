Ni me ocupa ni me preocupa intervenir en elección de dirigente del PRI: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este viernes que busque influir en el proceso de elección del nuevo dirigente nacional del PRI.

"No me meto en eso, la verdad es que ni me pasa por la cabeza, no lo tengo en mi pensamiento. Es mucha la imaginación de mis adversarios, no me meto en eso, no está en mis preocupaciones ni prioridades", expresó.

López Obrador fue cuestionado por las declaraciones hechas por la actual dirigente del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien acusó al mandatario de querer influir en el proceso con una crítica que hizo contra José Narro, uno de los aspirantes al cargo.

"Hice un comentario sobre el doctor Narro por la cuestión de la (compra) de los medicamentos, porque me preguntaron que si él podía estar involucrado. Yo dije que cuando menos había omisión: si hay un secretario que está viendo que se están concentrando las compras, que son pocos los proveedores, pues hay una omisión", explicó.

Narro Robles fue secretario de Salud en el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, de 2016 a 2018. El mes pasado anunció su renuncia a la vida académica para buscar la dirigencia del PRI.

López Obrador acusó que la administración anterior concentró la compra de medicinas para el IMSS y el ISSSTE en tres grandes proveedores por 36 mil millones de pesos.