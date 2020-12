Ni la pandemia ni la resistencia detuvieron el cambio en el Poder Judicial: Arturo Zaldívar

La pandemia, la justicia a los más necesitados, la paridad de género en el Poder Judicial, la corrupción, y la recién aprobada reforma judicial, fueron los ejes centrales del segundo informe que rindió este martes Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura.

Ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, secretarios de Estado y la cúpula del Poder Judicial de la Federación, Zaldívar dijo que en dos años se logró sentar las bases de una nueva justicia, más cercana a la gente, principalmente a los que menos tiene.

“Estamos demostrando con hechos y no con discursos, con acciones y no con palabras, con resultados y no con promesas, nuestro compromiso con una renovación de la justicia federal”, dijo Arturo Zaldívar en un discurso de poco más de 30 minutos que rindió en el área de murales de la Suprema Corte habilitada como Salón de Plenos para garantizar las medidas sanitarias por la pandemia de la COVID-19.

“No nos detuvo la pandemia, no nos han detenido las resistencias, seguiremos adelante trabajando sin descanso para consolidar los cambios ya logrados, para alcanzar una justicia cercana, real, sustantiva y tangible, con el único propósito de servir mejor al pueblo de México”, agregó.

En su discurso agradeció al presidente López Obrador haber hecho suya la propuesta de reforma judicial, aprobada el lunes pasado por el Senado de la República, la cual calificó como la reforma “más importante” en el Poder Judicial desde 1994.

Dijo que se trata de una reforma que robustece a la SCJN, que garantiza que los cargos se obtengan por méritos y no por parentescos o influyentismo, que facilita contar con abogados del pueblo, y que proporciona mayores herramientas al Consejo de la judicatura para combatir la corrupción.

“La reforma traerá invaluables beneficios para una mejor justicia, que haga diferencia en la vida de las personas; algunos de ellos serán palpables de inmediato otros requerirán de un amplio paquete de normas secundarias”, advirtió.

Destacó que en el Poder Judicial se seguirán esforzando para consolidar los cambios alcanzados, y aprovechar el impulso de la reforma judicial en aras de una mejor justicia. “Los cimientos están puestos y el camino trazado”, dijo Zaldívar.

Entre los logros de este año, destacó el trabajo que el tribunal constitucional desarrolló durante la pandemia, apuntó que en esta época no se detuvo el trabajo judicial y por el contrario se consolidaron acciones hacia una justicia digital. “Hoy la justicia digital es una realidad y no hay marcha atrás”, agregó.

Señaló que en materia de paridad de género el Poder Judicial trabajó intensamente para acortar la brecha de la deuda histórica que se tiene con las mujeres. Asimismo, destacó el fortalecimiento de la defensoría pública para que garantizar una justicia de calidad para quienes están en situación de vulnerabilidad y mayor necesidad.

Y en materia de corrupción dijo que se realizaron diversas acciones, entre ellas sanciones a servidores públicos y el inicio de seis carpetas de investigación por actos de corrupción.

Advirtió que se mantendrá una lucha sin tregua contra quienes, con sus actitudes corruptas y deshonestas, traicionan la confianza de los ciudadanos.

“Si es inadmisible el enriquecimiento personal mediante el ejercicio del servicio público, es todavía más grave cuando se obtiene vendiendo la justicia… si combatimos a los corruptos defendemos a los honestos, si exponemos a los corruptos prestigiamos a los honestos”, concluyó el ministro.

Cabe destacar que en la sesión , la primera que se realiza en forma presencial en ocho meses, estuvieron unas 50 personas, aproximadamente, el único que no llevó cubrebocas fue el presidente López Obrador.

