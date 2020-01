Ni coqueteos ni limosnas con el gobierno de la 4T, asegura el PRI

La dirigencia nacional del PRI y su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados anticiparon que no se dejarán imponer agendas del gobierno de la 4T, y que con el nuevo régimen no hay “coqueteos” ni se admiten “limosnas”.

Al inaugurar este jueves los trabajos de la Reunión Plenaria de sus diputados federales, el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a sus legisladores a no dejarse imponer agendas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los que están allá afuera nos quieren poner la agenda. Aquí en el PRI tenemos programa, tenemos método y tenemos plan programático para volver a ganar las elecciones. Muchas veces cuando nos preguntan, oye presidente ¿y cuál es la estrategia para ganar? Pues ni modo que fuera yo penco para darles la estrategia. Estamos trabajando, tenemos estrategia, tenemos certeza, tenemos rumbo”, sostuvo.

Afirmó que en el PRI “hay años y años de experiencia política, hay experiencia en administración pública y aquí está el PRI con la representación de nuestras Fuerzas Armadas en el grupo parlamentario nuestro”.

Hoy en el gobierno –criticó- “no hay crecimiento económico, no hay resultados en seguridad, no hay generación de empleo, no hay abasto de medicamentos, y no pueden tener excusas, ganaron el gobierno el primero de diciembre, y México y los mexicanos exigen resultados”, alertó.

“Ya basta de que nuestros adversarios se quieran escudar en el PRI. No podemos permitir que digan que el PRI está ligado a la corrupción. Las instituciones no cometen los actos de corrupción, la cometen los individuos, priistas, morenistas, panistas o de cualquier partido político”, argumentó.

Aclaró que “quien viole la ley o quien cometa un delito que se le sancione y se le castigue, pero el PRI no va a ser abogado de nadie, ni va a defender a nadie que cometa un delito y que enfrente la justicia. Lo único que pedimos es que se le respeten sus derechos y sus garantías fundamentales plasmadas en la Constitución”.

Por su parte, el coordinador de los diputados priistas, René Juárez Cisneros, sostuvo que “nadie de nosotros ha pedido ni limosna, ni nos hemos hincado ante las decisiones del poder público”.

Incluso, aseguró que “ninguno de nosotros se ha entregado de manera graciosa ante ningún coqueteo, venga de donde venga”.

Reveló que en San Lázaro “hemos visto cómo se descalifican ideas viables, simple y sencillamente por el origen de las mismas. Hemos visto cerrazón, falta de voluntad política para construir acuerdos, consensos, entendimientos, reencuentro, puntos de convergencia que nos permitan avanzar en la solución de los problemas. Eso no nos desanima”.