Necesario transitar de una Comisión a una Defensoría de los Derechos Humanos: Arturo Peimbert

Arturo Peimbert, aspirante a comisionado nacional de los Derechos Humanos, afirmó que es necesario transitar de una Comisión a una Defensoría Nacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, Peimbert manifestó su compromiso para hacer suyas las exigencias vertidas por las organizaciones de la sociedad civil, reunidas este viernes en el Parlamento Abierto organizado por el Senado de la República.

Peimbert coincidió con la mayoría de los planteamientos vertidos, sobre todo en cuestión de autonomía absoluta, vinculación de sus resoluciones y la necesidad de un perfil totalmente apartidista.

Entre los principales planteamientos que realizaron las organizaciones está la necesidad para que quien encabece la CNDH garantice la soberanía, imparcialidad, la transformación de la Comisión, compromiso con las víctimas de la violencia, con la infancia, con los migrantes y con una política de género, temas presentes en su experiencia cuando fue defensor de los Pueblos de Oaxaca. “La improvisación en estos temas es peligroso”, señaló.

Peimbert Calvo abundó que es necesario transitar de una Comisión a una Defensoría que acompañe y represente activamente a las víctimas, que cuente con una independencia absoluta, con capacidad y la fuerza necesarias para tomar acciones que eleven su nivel de intervención, que garantice justicia y un respeto irrestricto a las leyes.

Entre las coincidencias con las declaraciones de las organizaciones sociales, Peimbert destacó el trabajo con los pueblos indígenas, la transparencia y rendición de cuentas, así como un desempeño basado en la austeridad.

Refirió que es importante que el perfil no sea partidista, “ya no se deben permitir las elecciones por cuotas, además, es necesario ser y no parecer, ya que el trabajo por los derechos humanos exige un compromiso permanente y de tiempo completo”.

Las organizaciones que se dieron cita, ante las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, quienes conformarán la terna para elegir al próximo Comisionado, fueron: Amnistía Internacional de México, Barra Mexicana Colegio de Abogados, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro ProDH), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundación Ser de Paz AC, Movimiento por la Paz con Justicia y Libertad, Observatorio Mexicano de Designaciones, Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Humanos “todos los derechos para todas y todos”, Redim AC, Reinserta AC, Seguridad Sin Guerra, Equis Justicia, Fundar, quienes darán seguimiento al proceso.