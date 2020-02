Naucalpan prohíbe la venta de todos los animales en centros comerciales y mercados

A partir de la primera semana de febrero, estará prohibida la comercialización y venta de cualquier tipo de animales en mercados, tiendas, bazares, tianguis y centros comerciales en el municipio de Naucalpan, Estado de México, indicó este lunes en entrevista la regidora local Angélica del Valle Mota.

De acuerdo con lo explicado por la regidora, durante la semana pasada se aprobaron dos reformas a dos documentos distintos: el reglamento orgánico y el Bando Municipal, siendo este último una especie de constitución municipal.

En el caso del Bando Municipal, se estipuló que quede prohibida la venta de cualquier animal, no solamente los que están en peligro de extinción, como se señalaba antes. "(La venta de animales exóticos) también es un delito, pero ahora con esta nueva reforma prohibimos cualquier venta de animal, sea perro, gato, araña, tortuga. Todo ser vivo ya no se puede vender", apuntó Del Valle.

El texto del nuevo Bando Municipal 2020, el cual será promulgado el miércoles, queda del siguiente modo:

"Queda prohibida la venta de armas punzo cortantes, armas de fuego, diábolos, postas o municiones, de plantas en peligro de extinción y de animales vivos sin excepción, en la vía pública y lugares de uso común, a través de puestos fijos, semifijos, al aire libre, ambulantes, sobre ruedas, tianguis, mercados y centros comerciales".

El Bando Municipal tiene efectos contra terceros, explicó la regidora de Naucalpan, lo que quiere decir que puede emitir sanciones. No obstante, la idea no es solo emitir sanciones administrativas sino inhibir la venta de animalesm por lo que el Gobierno tendrá también que dejar de dar permisos de funcionamiento a negocios que se dediquen a la venta de animales.

"No es tanto que 'ay, me van a llevar al juez cívico y pago mi multa'. No, ahora la responsabilidad también es del Gobierno municipal de que el Fomento Economico no dé licencias de funcionamiento y cuando haya quejas que clausure, porque todos tienen que cumplir el Bando Municipal", apuntó.

En tanto, se hicieron modificaciones al reglamento orgánico con el fin de cambiar el antirrábico a un centro de transferencia canina para promover la adopción, esterilización y el cuidado de los animales.

"Todos los animalitos que lleguen ahí van a ser esterilizados y, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, vamos a hacer la transferencia, o sea, vamos a dar en adopción a muchos de ellos", comentó en entrevista.

En este también se incluirá una línea de denuncia de maltrato animal para que el Gobierno local pueda intervenir y recuperar al animal en cuestión, así como darle seguimiento al caso.

El Bando Municipal será publicado el miércoles, mientras que el reglamento orgánico municipal se publicará el martes en la gaseta municipal. Así, el antirrábico podrá comenzar su transición a centro de transferencia.

Con información de Emilia López