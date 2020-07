Napoleón Gómez y Carlos Aceves 'se suben al ring' por contratos de protección en reunión sobre T-MEC

El líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, y el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, “se subieron al ring” este lunes e intercambiaron acusaciones sobre contratos de protección y fraudes sindicales, durante una reunión virtual este lunes en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Senadores de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC agendaron una reunión con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, para revisar los avances, plazos y retos de la reforma laboral en el contexto de la entrada en vigor el pasado 1 de julio del acuerdo comercial.

Sin embargo, después de la participación inicial de la secretaria, Gómez Urrutia tomó la palabra en su carácter de presidente de la Comisión de Trabajo del Senado para reconocer, por unos minutos, la importancia de la reforma laboral en el sentido de promover la democracia sindical, ya que el resto de su intervención la dedicó a cuestionar los contratos de protección en México.

El líder minero mostró a la cámara digital unas cartas signadas por congresistas demócratas en las que los estadounidenses cuestionan que a pesar de que está en marcha de la reforma laboral, en México se continúan firmando nuevos contratos de protección con los sindicatos dominados por los empleadores y que los trabajadores no han votado ni visto.

Gómez Urrutia acusó que continúan las malas prácticas en el país, muestra de ello es la huelga desde hace ocho meses en la mina San Rafael en Cosalá, Sinaloa, en la que, según el líder minero, el 93 por ciento de los trabajadores decidieron salirse de la CTM y cambiar a los mineros; también cuestionó que la autoridad laboral no se imponga pese a que la propia STPS le dio el reconocimiento.

Aceves del Olmo rechazó los señalamientos del líder minero en cuanto a que la CTM esté haciendo “cosas malas” y se dijo confundido sobre si Gómez Urrutia está del lado de México o de lado de los congresistas de Estados Unidos y Canadá, quienes podrían presentar quejas en contra de empresas o sindicatos del país.

El líder cetemista lamentó que en una reunión que era sobre el T-MEC y en la que estaba presente la titular de la STPS para hablar sobre cómo coordinarse para trabajar en equipo y hacer cumplir los plazos de la reforma laboral, el líder minero lanzó acusaciones personales y de grupo.

Gómez Urrutia alzó la mano para hacerle unas precisiones a Aceves del Olmo: “cuando habla el senador siempre habla de la CTM ahora le molesta porque se dicen cosas cuando son los dueños de los contratos de protección patronal, la CTM y al CROC, eso lo sabe todo el país y lo saben fuera del país, y eso es lo que quieren cambiar”.

La reacción de Aceves del Olmo no se hizo esperar: “no puedo admitir cosas que son inexactas, yo ya no digo más cosas a pesar de que él vuelve a tomarnos y nos acusa, nos acusó aquí delante de ustedes que somos los que tenemos más cantidad de contratos de protección, a lo mejor hay algunos líderes que no conozco porque somos una organización tan grande, lo que sí estoy totalmente seguro es que ningún líder sindical de la CTM ni yo, hemos tenido un problema tan grande de fraude a su sindicato como lo tuvo el senador Gómez Urrutia”

El intercambio de acusaciones terminó con las palabras de Aceves del Olmo diciendo que la reunión virtual con Luisa María Alcalde no era “un ring para golpearse”, más bien se trata de una reunión de trabajo que de fondo tenía abordar los derechos y obligaciones de las organizaciones sindicales en un tema tan importante como es el T-MEC.